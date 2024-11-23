В Архангельске прошёл Поморский онкологический форум

Участие в нём приняли порядка трехсот человек — специалисты из сферы лучевой диагностики, лекарственной терапии, радиотерапии, оперативного лечения, гистологииУчастие в нём приняли порядка трехсот человек — специалисты из сферы лучевой диагностики, лекарственной терапии, радиотерапии, оперативного лечения, гистологииКоманда экспертов представлена ведущими специалистами профильных федеральных центров, университетов.
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