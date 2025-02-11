Китай запустил спутники для оказания услуг низкоорбитального спутникового интернета

Модифицированная версия ракеты-носителя "Чанчжэн-8" /Long March-8/ с новой группой спутников для низкоорбитального спутникового интернета во вторник в 17:30 по пекинскому времени успешно стартовала с космодрома Вэньчан /пров.
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