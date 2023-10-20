Постпредство заявило о полномасштабной информационной кампании против РФ

Представитель России, советник постпредства РФ при Организации Объединенных Наций Федор Стржижовский заявил в ходе заседания Четвертого комитета 78-сессии ГА ООН о развязанной Западом крупной информационной кампании в отношении Москвы.
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