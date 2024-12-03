«На первом месте семья»: цыган объяснил, почему 14-летняя вышла замуж за 12-летнего в Екатеринбурге

Рано женить детей принято не у всех цыган, и традиция эта в давние времена была перенята в России. Ей следуют лишь некоторые представители цыганского народа, чтобы с ранних лет приучить сыновей и дочерей к семейной жизни.
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