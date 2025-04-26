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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о 3:2 «Краснодара» с «Махачкалой»: «Это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом»

«Нельзя сказать, что «Краснодар» сел и плохо играл испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные.

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