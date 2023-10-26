В Хабаровске пожарные спасли трех детей и четверых взрослых

В 26 октября 2023 года в 10:28 (хабаровского времени) операторы центрального пункта пожарно-спасательной службы города Хабаровск получили информацию о возгорании в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Промывочная.
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