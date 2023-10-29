7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 420 подписчиков

«Весь в крови»: Куценко пришлось по-настоящему спасать ребенка прямо во время съемок медицинского сериала

«Весь в крови»: Куценко пришлось по-настоящему спасать ребенка прямо во время съемок медицинского сериала

Актеров долгоиграющей драмы «Скорая помощь» часто принимали за настоящих врачей. Гоша Куценко в сериале кадр сериала "Скорая помощь"За время съемок сериала «Скорая помощь» актеры настолько вжились в роли настоящей медицинской бригады, что их много раз принимали за настоящих врачей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх