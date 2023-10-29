«Весь в крови»: Куценко пришлось по-настоящему спасать ребенка прямо во время съемок медицинского сериала

Актеров долгоиграющей драмы «Скорая помощь» часто принимали за настоящих врачей. Гоша Куценко в сериале кадр сериала "Скорая помощь"За время съемок сериала «Скорая помощь» актеры настолько вжились в роли настоящей медицинской бригады, что их много раз принимали за настоящих врачей.
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