«Весь в крови»: Куценко пришлось по-настоящему спасать ребенка прямо во время съемок медицинского сериала

Актеров долгоиграющей драмы «Скорая помощь» часто принимали за настоящих врачей. Гоша Куценко в сериале кадр сериала "Скорая помощь"За время съемок сериала «Скорая помощь» актеры настолько вжились в роли настоящей медицинской бригады, что их много раз принимали за настоящих врачей.