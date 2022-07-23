В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море

В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии