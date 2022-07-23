Поболтаем
  • Акимова Татьяна
    Гросси-американский шпион, которому доверять нельзя!!!Глава МАГАТЭ приз...
  • Акимова Татьяна
    На кой черт нужен этот шпион Гросси?Глава МАГАТЭ выра...
  • Акимова Татьяна
    В Питере тоже надо делать.И у больниц тоже, а то везде парковки платные при Беглове.В Москве хотят ув...

В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море

В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

