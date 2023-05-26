360

162 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    🙏 Бог в помощь вам,  "работайте, братья'!Госсекретарь США ...
  • Анастас Герганов
    Ну и шо?Reuters: перевози...
  • Владимир Козлов
    Если это не отразится на стоимости товара, то - замечательно.Завод по производ...

Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшей в Ингушетии

Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшей в Ингушетии

Женщина погибла в ДТП в Джейрахе, еще четыре человека получили различные травмы. Прокуратура Республики Ингушетия назначила проверку по факту о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх