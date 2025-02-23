Шольц сообщил об отказе от переговоров с ХДС/ХСС о создании коалиции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что у него нет планов участвовать в возможных переговорах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического / Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о формировании парламентской коалиции.
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