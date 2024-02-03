В незнакомой кофейне попробовал нежные лимонно-черничные кексики и решил повторить идею

По дороге заглянули в какое-то почти безымянное кафе, и там нас угостили изумительными и очень нежными пирожными (или кексами? Я затрудняюсь классифицировать эту выпечку) со сладким и немного терпким заварным лимонным кремом.
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