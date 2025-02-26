Русский дух в итальянской школе: 12-летний Виктор ставит учителей на место

В то время как сверстники носят розовое и обсуждают гендер, он готовится к армии и отстаивает честь России в спорахКаково это — быть русским в Италии, когда твои сверстники считают Сталина злодеем, а Муссолини — героем? 12-летний Виктор с детства обожает Россию, поражает учителей знаниями по истории и геополитике и не дает взрослым продавливать их повестку.
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