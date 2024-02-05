Соседка рассказала секрет свежести без химии: одна горсть соли для дезинфекции и чистоты!

Простая каменная соль способна дезинфицировать, очищать, удалять любую грязь, возвращать белоснежный вид и чистоту сантехнике! Знали ли вы о таких способностях соли? Если ещё не пробовали использовать её в бытовых целях, то непременно проведите тест! Чуть ниже подскажем, как использовать каменную соль для очищения и дезинфекции дома.
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