Су-34 ВКС России ударили ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ

Экипажам удалось благополучно вернуться на аэродром вылета Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Запад».
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