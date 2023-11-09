RS: среди советников Байдена возможны разногласия из-за Украины

Ухудшающиеся перспективы Киева могли стать причиной возникновения разногласий между советниками американского президента Джо Байдена, заявил почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон в статье для журнала Responsible Statecraft.
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