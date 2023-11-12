Американка нашпиговала свое тело имплантатами и попала в Книгу рекордов Гиннесса 

Анастейша Синн и ее имплантаты / © Daily Mail С помощью многочисленных чипов и устройств, которые находятся внутри женщины, она открывает входную дверь и замки, включает компьютер, ищет потерявшиеся металлические предметы, набирает телефонные номера и делает многое другое.
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