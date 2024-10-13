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Царьград

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Bild: Шольц проигнорировал важную просьбу Зеленского

Bild: Шольц проигнорировал важную просьбу Зеленского

Канцлер ФРГ не одобрил инициативы о ракетах Taurus и приёме Украины в НАТОКак стало известно газете Bild, Владимир Зеленский во время последней встречи с Олафом Шольцем попросил его одобрить ускоренный приём Украины в НАТО.

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