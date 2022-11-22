smi.today

4 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    К сожалению, Грузия забыла, благодаря чему она уцелела 200 лет назад, кто финансировал развитие этой аграрной страны,...США стараются нар...
  • Светлана Максимова
    Не забудьте подкинуть бесплатные энергоресурсы для счастья вучича, слава России!Вучич заявил, что...
  • Светлана Максимова
    Неужели и сейчас прогнемся в реверансе..SMH: Запад гадает...

Редкие окаменелости следов динозавров найдены на востоке Китая

Редкие окаменелости следов динозавров найдены на востоке Китая

Около 15 квадратных метров хорошо сохранившихся следов динозавров как с положительными, так и с отрицательными ископаемыми плитами были обнаружены в уезде Шанхан города Луньян провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх