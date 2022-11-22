Редкие окаменелости следов динозавров найдены на востоке Китая

Около 15 квадратных метров хорошо сохранившихся следов динозавров как с положительными, так и с отрицательными ископаемыми плитами были обнаружены в уезде Шанхан города Луньян провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.