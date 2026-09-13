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Боевики ВСУ подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковом

Боевики ВСУ подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковом

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets/URA.RU Группа украинских боевиков подорвалась на минах, когда попыталась выйти из окружения на волчанском направлении в Харьковской области.

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