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Фетисов о Федотове и ИИХФ: «Какие санкции – они просто издеваются. Я бы не смотрел в их сторону, мы должны свои интересы ставить во главу угла»

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

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