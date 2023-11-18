Полковник Пелих охарактеризовал вышедшего на свободу киллера Сашу Солдата

Убийца по прозвищу Саша Солдат, вышедший накануне на свободу после 24 лет заключения, всегда был дисциплинированным, тихим и интеллегентным, рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.
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