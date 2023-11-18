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Полковник Пелих охарактеризовал вышедшего на свободу киллера Сашу Солдата

Полковник Пелих охарактеризовал вышедшего на свободу киллера Сашу Солдата

Убийца по прозвищу Саша Солдат, вышедший накануне на свободу после 24 лет заключения, всегда был дисциплинированным, тихим и интеллегентным, рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Хороший парень, надо его в Думу продвигать.
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
Может, нам еще по его  поводу слезу пустить от жалости?.... &quot;Бедный мальчик, не туда попал&quot;...?!!! &quot;Тихий-интеллигентный&quot;  УБИЙЦА!!
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15 час.

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