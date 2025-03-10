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Угроза бомбы вернула рейс Air India в Мумбаи: проверка подтвердит безопасность

Угроза бомбы вернула рейс Air India в Мумбаи: проверка подтвердит безопасность

Самолет Air India, следовавший из Мумбаи в Нью-Йорк, вернулся из-за угрозы бомбы на борту. Проверка показала, что опасность ложная.

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