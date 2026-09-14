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Царьград

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Всё небо в дронах. Людей вывозят. Госслужащих "спасают" от плена. О ситуации под Славянском и Краматорском

Всё небо в дронах. Людей вывозят. Госслужащих "спасают" от плена. О ситуации под Славянском и Краматорском

Русские войска продолжают продвижение под Славянском и Краматорском. Всё небо в дронах, людей вывозят, а госслужащих "спасают" от плена заранее.

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