С НОВЫМ ГОДОМ! С наступающим 2025-м годом, дорогие друзья, соратники, коллеги!!! Давайте скажем СПАСИБО вслед уходящему Дветысячидвадцатьчетвертому за то, что мы все вместе справились и с ним, и с его вызовами! Справились, несмотря.
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