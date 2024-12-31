С НОВЫМ ГОДОМ! С наступающим 2025-м годом, дорогие друзья, соратники, коллеги!!! Давайте скажем СПАСИБО вслед уходящему Дветысячидвадцатьчетвертому за то, что мы все вместе справились и с ним, и с его вызовами! Справились, несмотря.