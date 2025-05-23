Политолог Фишер: нормализация отношений с Россией для Трампа важнее Украины

Старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel выразила мнение, что президент США Дональд Трамп больше заинтересован в восстановлении отношений с Россией, чем в решении украинского кризиса.
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