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Ушел к Серебрякову, 11 лет ждал развода и 15 лет жил один: как Леонид Громов обрел счастье с женщиной на 19 лет моложе

Ушел к Серебрякову, 11 лет ждал развода и 15 лет жил один: как Леонид Громов обрел счастье с женщиной на 19 лет моложе

История личной жизни актера Леонида Громова полна драматических поворотов: после тяжелого разрыва с первой супругой он нашел временный приют у близкого друга Алексея Серебрякова, целых 11 лет не мог получить официальный развод и на протяжении 15 лет сознательно оставался в одиночестве, пока встреча с молодой учительницей Марией не изменила его судьбу.

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