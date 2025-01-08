Российский турист погиб по пути на курорт: мужчину похитили и убили в Грузии Евгения КомароваТрадиционный зимний отдых в Грузии в этот раз закончился для москвича Виктора Соловьева трагично – российского туриста похитили и убили.
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