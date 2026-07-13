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Metro Москва

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Индийские танцы в посольстве: благотворительный базар и культурный вечер

Индийские танцы в посольстве: благотворительный базар и культурный вечер

В посольстве Индии прошёл яркий культурный вечер и благотворительный базар. Гости смогли насладиться индийскими танцами, попробовать традиционные блюда и чай, увидеть сари и рисунки хной, а также поучаствовать в мастер-классах по йоге.

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