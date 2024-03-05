Западное СМИ утверждает, что Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных

WP: Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска по мере продвижения русской армии.Главнокомандующему Александру Сырскому было поручено провести проверку существующих вооруженных сил с целью выявления как можно больше боеспособных военных сил.
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