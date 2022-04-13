Происшествия

11 подписчиков

В Забайкальском краерамках операции «Дети России - 2022» сотрудники полиции и общественница встретились с воспитанниками социального учреждения

Своим вниманием стражи правопорядка охватили ребят из Черновского центра помощи детям, оставшимся без попеченья родителей «Восточный» Забайкальского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх