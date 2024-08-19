ЦИК опубликовал список возможных мест расположения избирательных участков за границей на осенних выборах

Центральная избирательная комиссия в сотрудничестве с Министерством иностранных дел опубликовала список возможных мест расположения 209 избирательных участков за рубежом для проведения республиканского конституционного референдума и президентских выборов 20 октября.
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