Кадыров опубликовал видео допроса боевиков ВСУ, похищавших мирных людей в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС. 3 дня назад 6,7K прочитали "Забрали в ТЦК, не успел убежать, убежал, но поймали, сначала не предупредили куда идем, стреляли в спину и угрожали убить.