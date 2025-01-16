Уральские металлурги продолжают бить рекорды

ММК обновил рекорд по выпуску оцинкованных труб. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК по итогам 2024 года выпустил свыше 17,4 тысячи тонн оцинкованных труб.
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