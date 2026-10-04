Медсестра из Нью-Йорка Яна Петриганова ДеГрегорис на протяжении семи лет жила с иглой в организме из-за ошибки, допущенной во время операции.
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