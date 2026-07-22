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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влатко Чанчар продолжит карьеру в «Бургосе»

29-летний словенский форвард Влатко Чанчар продолжит карьеру в испанском « Сан-Пабло Бургосе ». Чанчар был выбран 49-м на драфте-2017 и отыграл 5 лет в НБА .

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