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Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Пленный боец ВСУ Станислав Гринченко рассказал, что принял решение сдаться в плен по совету своего брата, который служит в ВС РФ и принимает участие в специальной военной операции.

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Комментарии
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Олег Орлов
Да не сдался он в плен, а пришёл к своим... Сколько можно говорить, что далеко не все из насильно мобилизованных, во первых вообще хотят воевать, вроде Мохаммеда Али, а во вторых не все видят в России врага, потому что это скорее всего не так... Мы не хотим у украинцев отнимать их права на труд, да и на жизнь тоже, если они не представляют угрозу для наших жизней, нашей культуры и языка...
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