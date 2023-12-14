Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС РФ брата

Олег Орлов

Да не сдался он в плен, а пришёл к своим... Сколько можно говорить, что далеко не все из насильно мобилизованных, во первых вообще хотят воевать, вроде Мохаммеда Али, а во вторых не все видят в России врага, потому что это скорее всего не так... Мы не хотим у украинцев отнимать их права на труд, да и на жизнь тоже, если они не представляют угрозу для наших жизней, нашей культуры и языка...