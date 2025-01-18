Над Крымом и акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА в течение часа

Три украинских беспилотника сбили в течение часа над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым российские силы ПВО, 18 января сообщил со ссылкой на Минобороны РФ оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
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