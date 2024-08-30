Стали известны подробности потери Украиной первого F-16

Стали известны подробности потери Украиной первого из долгожданных американских истребителей. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит своим же расчетом ПВО - а именно ракетой из ЗРК Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии