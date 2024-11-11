Запуск европейской ракеты Ariane 6 перенесён на февраль 2025

Европейская ракета-носитель Ariane 6, разработанная компанией ArianeGroup, готовится к своему второму запуску и первой коммерческой миссии, которая была перенесена с декабря на середину февраля 2025 года.
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