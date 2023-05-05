Киев угрожает Москве терактами

Киев всё так же продолжает анонсировать наступление ВСУ, причём первые грозные анонсы появились ещё зимой и с тех пор время от времени кто-то из офиса президента или правительства обещает начать контрнаступление и «всех победить» Источник: tvzvezda.
Киев всё так же продолжает анонсировать наступление ВСУ, причём первые грозные анонсы появились ещё зимой и с тех пор время от времени кто-то из офиса президента или правительства обещает начать контрнаступление и «всех победить» Источник: tvzvezda.
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