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Царьград

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Тверской суд отправил Фридмана под домашний арест до декабря 2026

Тверской суд отправил Фридмана под домашний арест до декабря 2026

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте Дениса Фридмана до 8 декабря 2026 года. Его обвиняют в кибератаке на систему сети «Додо Пицца» и незаконном использовании персональных данных.

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