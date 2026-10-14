Тверской суд отправил Фридмана под домашний арест до декабря 2026

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте Дениса Фридмана до 8 декабря 2026 года. Его обвиняют в кибератаке на систему сети «Додо Пицца» и незаконном использовании персональных данных.
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