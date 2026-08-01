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Царьград

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Нейросети на службе корпораций: Сбылись пророчества XVIII века. Провидческая книга предупредила о будущем за 300 лет до ИИ

Нейросети на службе корпораций: Сбылись пророчества XVIII века. Провидческая книга предупредила о будущем за 300 лет до ИИ

Создание искусственного интеллекта было предсказано за три столетия до того, как появилась "Алиса". И вы удивитесь, в какой книге об этом написано – её читали все, но мало кто увидел в "детской" прозе тревожное предзнаменование.

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