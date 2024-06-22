На Балтийском флоте в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия

В акватории Ладожского озера представители командования Ленинградской военно-морской базы спустили на воду венок На Балтийском флоте сегодня, в День памяти и скорби, прошли памятные мероприятия Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на боевых кораблях в знак памяти о военных моряках Балтики, погибших в годы Великой Отечественной войны, были приспущены Андреевские флаги.