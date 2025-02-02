В Крыму тестируют умные приборы учета воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Решение об установке умных приборов учета воды на всех этапах от источника до потребителя уже принято на уровне республики – проводится тестирование таких счетчиков, уже показавшее важность внедрения инноваций.
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