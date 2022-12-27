Китайские управляемые противотанковые ракеты, созданные на базе иностранных образцов

В течение длительного периода времени основой противотанковой обороны взводного звена НОАК являлись ручные противотанковые гранатомёты Type 56 (копия РПГ-2) и Type 69 (копия РПГ-7), в ротном звене — 75-мм безоткатные орудия Type 56 (копия американского М20) и 82-мм Type 65 (копия советского Б-10).