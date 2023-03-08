Дражен Анзулович: «Все игроки «Енисея» здоровы, команда на позитиве»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил состояние команды перед матчем Лиги ВТБ с «Минском». «Нам предстоит еще одна тяжелая игра после двойного выезда в Самару и Саратов.
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