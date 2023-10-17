Нефть немного подешевела: цены падают из-за надежд на смягчение санкций против Венесуэлы Наталья МарковаЦены на нефть незначительно снизились 17 октября после снижения в понедельник более чем на 1 доллар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года
- Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым
- Отношения остывают: всё меньше поляков хотят помогать Украине и её беженцам
Свежие комментарии