Приложение Газпромбанка снова было удалено из App Store

Приложение Газпромбанка (ГПБ) с субботы, 13 апреля, стало недоступно для скачивания через магазин приложений App Store, разработанный для мобильных устройств на базе операционных систем iOS, говорится в сообщении кредитной организации.
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