Общественник Ветров: в школах нужны уроки о грамотном уходе за питомцами

Уроки обществознания или домоводства в российских школах следует дополнить разделом об уходе за домашними животными, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
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