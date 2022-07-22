Лавров оценил возвращение церкви в Северной Македонии в состав Сербской

Решение Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ) о возвращении в ее состав церкви в Северной Македонии (МПЦ) является разумным, поскольку теперь возможно возобновление евхаристического общения с Русской православной церковью (РПЦ).
Решение Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ) о возвращении в ее состав церкви в Северной Македонии (МПЦ) является разумным, поскольку теперь возможно возобновление евхаристического общения с Русской православной церковью (РПЦ).
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